Vigilância capacita funcionários para combate à dengue

Técnicos da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) realizaram, entre os dias 3 e 4 de fevereiro, uma capacitação para os novos funcionários contratados pela empresa Simeprag do Brasil, que irá atuar junto à equipe do PMCD (Programa Municipal de Combate à Dengue). A capacitação teve como conteúdo as diversas ações desenvolvidas pelo município no controle da dengue, além de noções gerais sobre outras demandas da área da vigilância, como atividades de captura de escorpiões e controle geral de pragas urbanas.

Os trabalhadores estão em fase final de contratação e a empresa deverá iniciar as atividades na próxima semana. De acordo com o contrato assinado com a prefeitura, a empresa deverá visitar um total de 40 imóveis a cada mês. Dentre as ações previstas estão visitas de casa em casa, aplicação de inseticida durante períodos de transmissão, visitas em pontos estratégicos e imóveis especiais, além de atividades educativas.