Vigilância e rede de ensino local discutem ações sobre coronavírus

A coordenação da vigilância epidemiológica esteve reunida na manhã desta quinta-feira (12) com representantes da rede de ensino do município, para definir estratégias de informação e orientação aos alunos das escolas públicas municipais e estaduais, diante da possibilidade da ocorrência de surto do novo coronavírus (Covid-19) na região.

A reunião foi conduzida pela coordenadora da vigilância epidemiológica, Simone Maciel, que teve a participação da secretária municipal de Educação, Evelene Ponce Medina; do dirigente da Diretoria Regional de Ensino – Região de Americana, Haroldo Ramos Teixeira; da presidente do Conselho Municipal de Educação, Maricy Baumeyer; e da chefe do departamento municipal de educação básica, Graciete Pereira da Silva.

Os representantes definiram que será intensificada a orientação, relacionada à prevenção da doença junto aos alunos, pais e funcionários. Isto será feito por meio de informe elaborado em conjunto com a vigilância local. Eles também definiram que alunos com quadro gripal deverão permanecer em casa até o fim dos sintomas, uma vez que a gripe também é uma doença transmissível, podendo levar a quadros graves de saúde.

Até o momento não há nenhuma orientação governamental para a suspensão das atividades escolares em decorrência da transmissão mundial da Covid-19, porém, as autoridades municipais continuarão acompanhando a evolução dos casos no País e irão adotar eventuais medidas que venham ser determinadas pelo governo federal, ou estadual, caso sejam necessárias frente aos acontecimentos.