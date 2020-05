Vigilância Epidemiológica reforça necessidade de vacinação de gestantes e crianças contra a gripe

Americana vacinou contra a gripe 650 gestantes e 4.741 crianças de seis meses a menores de seis anos. O boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica indica que esses números representam apenas 34,74% de gestantes e 35,81% de crianças, de acordo com a população estimada para esse público no município. A meta do Governo do Estado é vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário, por isso, a Prefeitura de Americana reforça que a vacinação segue até o dia 5 de junho.

A vacina está disponível, das 8 às 16 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades (Rua 1º de Maio, 421, bairro Cordenonsi), para pessoas com dificuldade de locomoção, menos para crianças que devem procurar local com vacinação convencional.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel, reforça sobre a importância da vacinação. “Gostaria de fazer um alerta, especialmente para as gestantes e para os pais ou responsáveis pelas crianças de seis meses a menores de seis anos, que procurem uma Unidade de Saúde para a vacinação contra a influenza”, afirmou. “Principalmente porque estamos na proximidade do início do inverno, quando existe um aumento do número de vírus respiratórios circulantes, especialmente influenza”, completou.

Segundo Simone, foi verificada uma baixa procura da vacina principalmente por gestantes que fazem pré-natal na rede particular. “A vacina está disponível para todas as gestantes, independentemente de terem convênio ou não. Ela é a principal forma de prevenção de uma infecção que, se acometer esse grupo, pode evoluir com gravidade. Que essas pessoas procurem o mais rápido possível uma unidade para se vacinarem”, explicou a coordenadora.

Desde o dia 23 de março, quando começou a campanha, Americana já vacinou 59.181 pessoas. A Vigilância Epidemiológica informou que houve uma correção dos números, pois foi verificada a duplicidade de alguns registros, decorrente de equívocos na transmissão dos dados.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.