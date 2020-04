Voluntárias do Cuca confeccionam máscaras e sacolas

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), ligado à Secretaria de Planejamento, está engajado em um trabalho voluntário que envolve alunas e ex-alunas do curso de costura, que trabalharão na confecção de máscaras e de sacolas de tecido. O material será destinado à Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, que fará a distribuição.

O secretário de Planejamento, Ângelo Sergio Marton, e o diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antônio Fernandes, entraram em contato com empresários da cidade e conseguiram a doação de tecido, linha e elástico.

“Para que as voluntárias trabalhem com segurança, propiciaremos um ambiente com cada maquinário afastado do outro, e ofereceremos máscaras e álcool em gel para as trabalhadoras”, assegurou a coordenadora do Cuca, Roseli dos Santos.

As máscaras serão utilizadas pelos servidores da Secretaria de Ação Social que trabalham na linha de frente de atendimento à população, principalmente de pessoas com alta vulnerabilidade, nos centros de referência (Cras).

As sacolas serão destinadas ao Fundo Social, que as utilizarão para embalar produtos de higiene pessoal, que deverão ser entregues às pessoas em situação de rua.

“Além dessas ações, a Secretaria de Planejamento entrou em contato com o fórum que agrega entidades empresariais e da sociedade civil de Americana, que se comprometeu a realizar uma campanha de arrecadação de alimentos entre seus associados”, adiantou o secretário Ângelo Sérgio Marton. As doações serão destinadas a pessoas carentes da cidade.