Voluntárias do Cuca recebem agradecimento pelo trabalho de solidariedade durante pandemia

Há um mês estão sendo confeccionadas no Cuca – Centro da Universidade do Conhecimento de Americana uniformes, lençóis e camisolas hospitalares para o Hospital Municipal de Americana, máscaras de proteção para servidores e população e sacolas para armazenamento de produtos de higiene para moradores de rua. Este trabalho só está sendo possível graças às voluntárias e colaboradores que tiveram a boa vontade e se propuseram a ajudar no atual momento de pandemia da Covid-19, produzindo materiais que são importantes para o enfrentamento e prevenção do coronavírus.

“Não temos como agradecer por essa ajuda que estamos tendo na cidade. São mãos que se unem neste momento para estender a solidariedade a quem mais precisa, aos profissionais da saúde, servidores municipais, moradores de rua e à população em situação de vulnerabilidade social e a todos que estão precisando. Nosso agradecimento a todos que estão dispostos a ajudar e aos funcionários que não medem esforços e estão se dedicando ao trabalho”, disse a coordenadora do Cuca, Roseli dos Santos.

O agradecimento também foi feito aos empresários que doaram os materiais. “Não podemos nos esquecer também das pessoas, empresários, que doaram linhas e tecidos, para que fosse viável a produção dos materiais. E a todos que contribuíram com cestas básicas, empresas e condomínios, para as famílias carentes da cidade”, concluiu o secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton.

O Cuca agradece aos colaboradores e parceiros que contribuíram na doação de materiais Roseli dos Santos, Tânia Marques de Oliveira, Laura Santos Cruz Valério (professora), Leonardo Lemes (professor). E os voluntárias Maria Auxiliadora Marchante, Rosimeire Rodrigues Martins, Roberta Reis Funari, Regina Nogueira, Margarida Cavalcanti da Silveira e Silvana Godoi.