ADOLESCENTES SÃO DETIDOS VENDO DROGAS NA PRAÇA DA FRATERNIDADE NO JD DA PAZ

De acordo com os agentes eles foram informados de que dois indivíduos estavam a todo momento fazendo contato com transeunte na via, posterior se dirigiam ate um terreno baldio e retiravam algo de um arbusto.

A equipe foi até o local e deteve os suspeitos. Em busca pessoal foi localizado com uma das partes uma porção de maconha e a quantia de R$ 60,00 reais. Com a outra parte, foi Localizado um pino de cocaína, A quantia de R$ 61,00 e um aparelho de celular.

Com apoio de outras viaturas, os patrulheiros fizeram buscas pelo local onde os dois estavam e foram encontrados um saco plástico contendo 31 porções de maconha, 18 pinos de cocaína e duas pedras de crack.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os mesmo foram liberados aos responsáveis e as drogas permaneceram apreendidas.