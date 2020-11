Em Limeira, Rio Branco perde para o Independente.

Na manhã deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-23, o Rio Branco foi a Limeira e perdeu para o Independente por 2 a 1.

O tigre agora é o terceiro colocado do grupo 4 com 8 pontos. Aos dois minutos da primeira etapa, o Tigre saiu na frente em uma cabeçada certeira do zagueiro Machado.

No último minuto do primeiro tempo, o Independente empatou com Adãozinho. Já no segundo tempo, a história se repetiu, no final da etapa complementar, o Independente virou o jogo em cobrança de falta com Marcelo, 2 a 1. O técnico Marcos Campagnolo acabou expulso no segundo tempo. Na próxima rodada, o Tigre tem pela frente o Elosport, em Americana, às 15 horas, pela oitava rodada.