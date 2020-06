Meio Ambiente assina Termos de Doação dos projetos hidráulico e de elétrica para UBS Animal

A Prefeitura de Americana assinou na última semana os termos de doação dos Projetos de Hidráulica e de Elétrica que compõem o projeto final da UBS Animal, que será implantada em Americana.

Além do então secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, estiveram presentes para oficializar as doações o arquiteto Hipolito de Oliveira, representando a empresa Hipólito de Oliveira Desenhos Técnicos e Construções, doadora do projeto hidráulico, e Renato Archanjo de Castro, Engenheiro Eletricista e Mestre em Planejamento Energético, representando a empresa Archanjo Engenharia e Consultoria, doadora do projeto elétrico.

“As doações vieram em um momento muito oportuno e ajudarão na efetivação dessa importante conquista que é a UBS Animal para Americana. Devemos valorizar a iniciativa das duas empresas que entendem a importância da Causa Animal e puderam contribuir com o nosso município”, disse Odair.

O Projeto da UBS Animal encontra-se em fase final e será enviado aos órgãos competentes para aprovação e posterior liberação da emenda parlamentar que custeará a obra.

O serviço funcionará no prédio onde seria o posto de saúde do Jardim Nielsen Ville. O imóvel será recuperado por meio de uma emenda parlamentar de R$1 milhão do deputado estadual Bruno Lima.