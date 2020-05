Obras da nova tubulação na Campos Salles atingem 40% de execução

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana prossegue com as obras para a implantação da nova tubulação da rede de água na Avenida Campos Salles. As obras já atingiram 40% de execução, segundo a autarquia.

Serão trocados 1.100 metros de rede na Avenida Campos Salles. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 31 de março pelo prefeito de Americana, Omar Najar, o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, e representantes da empresa Colinea, responsável pela obra.

“Os serviços estão sendo executados dentro do esperado e em pleno andamento. Foi feito o levantamento dos pontos para a passagem da rede, por meio do georreferenciamento sistema de raio X para determinar os melhores pontos, sondagens e iniciado o processo de implantação dos tubos da nova rede. Até o momento foram implantados cerca de 500 metros de tubulação e a obra atinge 40% de execução”, explicou o suérintendente do DAE, Carlos Zappia.