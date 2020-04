Parcerias propiciam confecção de máscaras para distribuição gratuita a poder público e entidades sociais

A Secretaria de Planejamento de Americana, por meio da Unidade de Desenvolvimento Econômico, sempre prezou as parcerias com empresas para a geração de emprego e renda para o município. E nesse momento de crise devido à pandemia do Covid-19, a prática adotada não poderia ser diferente, mas agora com outro objetivo: a solidariedade.

Com base nessa premissa, voluntários reunidos pela Seplan têm trabalhado na confecção de máscaras, que são doadas para os trabalhadores que exercem suas funções na linha de frente do atendimento ao público e entidades sociais. Além das costureiras voluntárias que trabalham no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), empresas vêm doando tecido e confecções trabalhando na própria manufatura das máscaras.

A empresa Di Grecco doou 300 metros de tricoline pesada, atitude que permitirá a confecção de aproximadamente 6.500 máscaras de tecido. “Acredito que nós, empresários, unidos nesse momento, cada um fazendo um pouco, faremos a diferença, ajudando a população da Princesa Tecelã a ter máscaras de tecido, que são laváveis, a estar mais protegida”, afirmou a proprietária da empresa, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

O Grupo Primicia, empresa de confecção, está cortando e confeccionando máscaras para a Prefeitura e a Fatec. Ao todo, serão cortadas 30 mil e confeccionadas outras 15 mil máscaras e, aproximadamente, 6.500 serão entregues à prefeitura.

Já a empresa Nova Giulen doou 530 metros de tecido, que possibilitará a confecção de 10 mil máscaras. “Espero que este gesto comova mais pessoas a fazer o mesmo. Com um pouco de cada um, vamos vencer essa batalha”, disse o proprietário Léo Giuliani.

Além dessas empresas, o Via Direta vem mobilizando as confecções para trabalhar voluntariamente na manufatura de máscaras aumentando, dessa maneira, o volume disponível para doação.

Leonardo Sant’Ana, proprietário da Guainumby Têxtil e presidente do Sinditec avalia como extremamente positivas iniciativas como essas. “O pouco que cada um faz se torna muito para a sociedade como um todo”, conclui.

É importante lembrar que a Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana está de portas abertas para novos contatos e parcerias. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3475 3550 falar com Fernando ou pelo WhatsApp 19-99738-8388 Marcelo.