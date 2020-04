Prossegue a obra de transposição da Gruta Dainese

Prosseguem a obra de transposição do córrego da Gruta Dainese, que irá interligar os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade. Já foi concluída a segunda linha de aduela e será executado o aterro, as aduelas ecológicas para a passagem de animais e a pavimentação, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Já foram executadas as redes de galerias pluviais e as interligações de galerias e as bases onde serão colocadas as aduelas de passagens de água e ecológica (para animais). A obra tem uma extensão de 600 metros lineares.

Com o novo acesso, serão atendidos cerca de 50 mil moradores das regiões da Morada do Sol, Parque das Nações, Parque da Liberdade e São Jerônimo.

A construção está sendo executada por meio do Polo Gerador de Tráfego (PGT) com contrapartida de um empreendimento da Incorporadora Loteamento Residencial “Jair Faraone Zanaga”, cujo termo de compromisso de implantação foi celebrado pelo prefeito Omar Najar.