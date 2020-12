Santos e Palmeiras ficam no empate no final de semana

Santos e Palmeiras ficaram no empate em 2 a 2 este sábado em partida válida pelo Campeonato Brasileiro/Brasileirão na vila Belmiro. Marinho foi o destaque do Peixe ao anotar os dois gols alvinegros. O Palmeiras encerra uma série fantástica de vitórias com o técnico português Abel Ferreira.

LIBERTADORES– Os dois paulistas estão na Libertadores e jogam essa semana pelas quartas-de-final. O Palmeiras joga já na terça-feira em casa contra o Libertad/PAR. O Santos terá confronto caseiro contra o Grêmio. A primeira partida será na quarta-feira na mesma vila Belmiro.