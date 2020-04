Secretaria de Obras da Prefeitura de Americana prepara nono ecoponto na cidade

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está trabalhando na implantação do nono ecoponto na cidade. A unidade está sendo construída na Rua Castelo, 225, no Jardim Guanabara.

No local, estão sendo executados serviços de pintura do container, construção de alambrado, concretagem, entre outros. A previsão é entregar o ecoponto até o final do mês, segundo o secretário da SOSU, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O objetivo da Prefeitura de Americana é disponibilizar aos munícipes opções para o depósito dos materiais, evitando que sejam despejados em terrenos baldios e áreas públicas causando transtornos, proliferação de animais peçonhentos, mosquitos da dengue e riscos à saúde.

A prefeitura mantém ecopontos na cidade que funcionam nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209), Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal), Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327), Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110) e Werner Plaas/Machadinho (Rua do Mecânico, 45).