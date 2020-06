Sosu finaliza galeria para conter alagamento na Rua Maranhão

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está finalizando as obras de um ramal de galeria de águas pluviais na Rua Maranhão, para conter o alagamento na parte baixa da via. O serviço faz parte do projeto de revitalização da principal via de acesso à região da Praia Azul.

“A construção desse ramal de lançamento de galeria é uma obra importante para evitar que a parte mais baixa da via seja inundada pelas águas no período crítico de chuvas. Estamos investindo recursos próprios e algumas contrapartidas de empreendimentos naquela região para executar várias melhorias na via, como o alargamento da rua, galeria, calçamento, interligações, entre outros serviços. A próxima etapa será o pavimento”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras de revitalização começaram em abril de 2018, uma solicitação do prefeito Omar Najar para melhorar a mobilidade urbana e o sistema viário, a segurança dos pedestres e motoristas e o acesso ao bairro.

Já foram executados o alargamento da via, abertura de novo acesso de interligação da Rua Maranhão com os bairros Santo Antonio, Jardim da Mata e Dom Pedro, construção de guias, sarjetas e calçadas, entre outras melhorias. Na sequência, será executado o recapeamento no trecho entre a Rua João Bernardes Nogueira até a Rua Heitor Siqueira.

Ao todo, foram construídos 2.340 metros de guias e sarjetas, 6.500 de complemento de pavimento e, no total, serão 7.040,76 metros quadrados de recapeamento, segundo a Sosu.