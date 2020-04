Ação Seja Solidário será realizada no domingo

O Fundo Social de Solidariedade de Americana e a Primeira Igreja Batista de Americana (PIBA) realizam, no dia 3 de maio (domingo), a ação “Seja Solidário”, das 8h às 12h, na sede da Igreja Batista, na Rua Dom Pedro II, 215, Centro. As pessoas poderão doar alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, de proteção individual (máscaras, luvas e toucas descartáveis) e roupas. A doações deverão ser entregues pelo sistema drive thru, evitando aglomerações em função da Covid-19.

Neste feriado de 1º de maio (sexta-feira), das 8h às 16h, será promovida a Campanha Braço Forte, Mão Amiga, no Tiro de Guerra, para arrecadação de alimentos, em parceria com a Associação dos Antigos Atiradores do TG e grupo Dia Encantado. O sistema de entrega também será drive thru.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, agradeceu as parcerias que estão sendo firmadas e toda a ajuda recebida. “O Fundo Social de Solidariedade de Americana está empenhado para atender a todas as demandas e suprir as necessidades que se apresentam diante da pandemia da Covid-19. Muitas parcerias estão sendo feitas e muita gente está ajudando para que possamos promover ações em conjunto e garantir alimentação para as famílias que mais precisam. Agradeço a todos que estão colaborando, `a população de Americana, ao Tiro de Guerra, Associação dos Antigos Atiradores, Dia Encantado, Igreja Batista, aos voluntários e doadores”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.