CORINTHIANS EMPATA MAIS UMA NO PAULISTÃO

O Corinthians tentou encontrar explicações para a sua sexta partida sem vencer no Campeonato Paulista. na Arena, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o Ituano e ficou ainda mais longe de garantir a vaga para as quartas de final do torneio. O técnico Tiago Nunes apontou a grande quantidade de gols perdidos como um dos motivos para explicar a fase ruim da equipe.

“É preciso colocar as chances que temos para dentro. Estamos perdendo muitos gols, muitas chances claras. Não são naturais. Existe uma pressão natural de estar no Corinthians, mas isso não deve ser transferido para dentro de campo, temos de absorver da melhor maneira possível. A gente sabe que é um campeonato duro. Temos jogado bem. Temos de transformar o jogar bem em aproveitamento e resultados”, disse Tiago Nunes.

Para garantir vaga na próxima fase, o Alvinegro precisa vencer os seus jogos e torcer por tropeços do Guarani. O Corinthians tem 11 pontos, na terceira colocação do Grupo D (leva vantagem sobre a Ferroviárias apenas no número de gols marcados). O Red Bull Bragantino já está matematicamente garantido nas quartas de final.

“Como já aconteceu em outros momentos, a gente produziu para vencer, tivemos muitas chances, sofremos um gol que só os deuses do futebol podem explicar. Foi um cruzamento errado que acabou entrando no ângulo. A gente merecia a vitória, assim como tivemos esse merecimento em outros jogos em que não vencemos. Nosso somatório deveria ser no mínimo com mais nove pontos, mas isso não aconteceu. É um momento em que temos de reforçar toda hora que estamos no caminho, estamos nos transformando e valorizar as coisas boas que temos”, completou o treinador.