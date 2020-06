domingo acontecerá Maior Eclipse Solar do ano em formato de fogo

Marcado para o próximo domingo, dia 21 de junho, o incrível fenômeno terá duração de 6 horas e será um dos mais grandiosos do ano.

Um majestoso eclipse solar ocorrerá esta semana, mais precisamento no domingo, 21, e será diferente de tudo que você poderia imaginar. O eclipse simplesmente terá a forma de um enorme anel de fogo. Infelizmente, ainda não é dessa vez que Brasil poderá acompanhar esse momento inesquecível.

Esse será o primeiro Eclipse Solar do ano. O anterior aconteceu em julho de 2019.

De acordo com os astrônomos, o eclipse solar anular, como é chamado, é bem diferente de um eclipse solar total, considerando que forma uma espécie de degrau de fogo – popularmente chamado de Anel de Fogo.

2020 tem previsto 6 eclipses no total, com 2 acontecendo agora em junho.

Infelizmente o fenômeno não poderá ser visto aqui do Brasil, apenas na África Central, sul de Ásia, China e algumas ilhas do Pacífico.

De acordo com um relatório do timeanddate.com, o Eclipse Solar Anular atingirá o sue pico às 15h40, no horário de Brasília.

A duração total do fenômeno é de 6 horas no máximo.