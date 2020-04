IDOSO PERDE MAIS DE R$ 3 MIL APÓS CAIR EM GOLPE

Um Homem de 67 anos foi vítima de estelionato na manhã desta quarta-feira (29), em Americana (SP). A vítima recebeu uma ligação falsa em sua residência, no bairro Jardim São Paulo.

o idoso recebeu uma ligação com voz feminina dizendo que seu cartão havia sido clonado e o autor havia realizado uma compra no Hipermercado Extra em Campinas (SP) no valor de R$ 1,3 mil.

A estelionatária solicitou que a vítima ligasse na operadora que havia atrás do cartão para realizar o bloqueio a fim de não tem mais prejuízo.

O idoso fez a ligações por pedido da criminosa fez uma carta de próprio punho pedindo o cancelamento da compra e também o estorno do valor utilizado.

Após os procedimentos orientados pela estelionatária a mesma mandou um motoboy no local para recolher o cartão juntamente com a senha.

Posteriormente a vítima percebeu que haviam usado seu cartão novamente no valor e teve o prejuízo de R$ 3,2 mil.

O idoso percebeu que foi vítima de um golpe e registrou o caso na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde será investigado.