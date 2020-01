Justiça libera, goleiro Bruno assina contrato com Operário-MT e Conselho da Mulher repudia ação

Diante da contratação do Bruno, o Conselho dos Direitos da Mulher de Mato Grosso soltou uma nota de repúdio ao Operário Várzea-grandense. Além disso, foi criado um grupo com mais de 150 pessoas, maioria mulheres, contrárias à contratação.

– Somos contra porque o futebol tem uma função social, que ultrapassa a questão esportiva. Alcança as famílias e as crianças. Não somos contra a ressocialização, mas o esporte cria ídolos e as crianças aprendem valores com essa super exposição que o esporte proporciona. O que mais lutamos é contra o crime que ele cometeu. Em Várzea Grande, especialmente, é um dos municípios com índices mais altos de mulheres que sofrem violência e morrem todos os dias – afirmou Gláucia Amaral, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso.

A data da chegada de Bruno em Várzea Grande – região metropolitana de Cuiabá – não foi definida pela diretoria, mas será ainda esta semana. O time estreia no Campeonato Mato-grossense nesta terça-feira diante do Poconé e a apresentação oficial será após esta partida.

Tradicional time em Mato Grosso, com 13 títulos estaduais, o Operário VG é o atual vice-campeão e um dos favoritos ao título este ano. Além disso, o clube tem calendário cheio em 2020, com o Campeonato Mato-grossense, Copa do Brasil, Copa Verde – a CBF ainda não se posicionou sobre a sua realização – e Série D do Campeonato Brasileiro.

O Operário VG se prepara para a estreia no Campeonato Mato-grossense, que será nesta terça-feira diante do Poconé, às 20h10, no estádio Dito Souza.

Situação do Bruno

Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu sem ser julgado em segunda instância. As penas válidas somadas são de 20 anos e 9 meses.