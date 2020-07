Renato Aragão diz que quer fazer ‘A Praça É Nossa’, após saída da Globo

Renato Aragão, em conversa com seus seguidores na noite de hoje, no Instagram, contou que gostaria de participar do humorístico “A Praça É Nossa” (SBT), depois de ter o contrato encerrado com a TV Globo.

Um seguidor perguntou ao artista se ele já pensou em participar do humorístico, como Didi. “Claro. E ao lado do Carlos Alberto, que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver”, respondeu Renato, marcando o perfil do humorista Carlos Alberto de Nóbrega.

Ele afirmou ainda que tem planos de fazer novos filmes. “Vou continuar. Em breve teremos novidades. Aguarde e confie”, disse.

Fonte : UOL