Secretaria de Ação Social de Americana implementa atendimento de pessoas em situação de rua

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano (SASDH) da Prefeitura de Americana implementou, por meio de parcerias, o abrigo de pessoas em situação de rua. A ONG Vinde à Luz coordenará o abrigo, que funcionará provisoriamente nas dependências da Igreja Presbiteriana de Americana, na Rua Sete de Setembro, no Centro.

O atendimento será realizado a partir desta terça-feira (7) e 19 pessoas já contarão com pernoite, refeições e banho, segundo o secretário de Ação Social, Aílton Gonçalves Dias Filho. “É um trabalho de ajuda às pessoas mais necessitadas, que não têm condições financeiras alguma e precisam de um abrigo, principalmente nesse momento de risco eminente à vida por conta do coronavírus, que está acometendo o mundo todo. Nessa hora, precisamos não só demonstrar, mas praticar ações efetivas, tanto o Poder Público como a sociedade, unindo os esforços para que vençamos as adversidades e o egoísmo”.

O abrigo terá a capacidade para atender 100 pessoas, entre homens e mulheres. Eles poderão pernoitar no local, receberão café da manhã, almoço, jantar e banho.