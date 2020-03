Serviço de reparo na iluminação pública atende 8.749 solicitações pelo site da prefeitura

O Serviço de Reparo da Iluminação Pública (SRIP) da Prefeitura de Americana atendeu, em 2019, 8.749 solicitações de reparos para lâmpadas apagadas, quebradas ou com defeitos nas ruas da cidade. Do total de pedidos, 4.717 foram feitos por meio do site da prefeitura no endereço www.americana.sp.gov.br

No site, basta preencher o formulário, indicando o tipo de problema. O sistema irá gerar uma ordem para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e o serviço será executado por empresa terceirizada em até 72 horas em dias úteis.

Para dar andamento ao pedido é importante que o munícipe informe corretamente o local. Caso não exista um número próximo, informar algum outro ponto de referência para que a equipe localize a lâmpada, além de informar o telefone para contato, segundo a Unidade de Obras Públicas – Setor de Iluminação Pública.

O Programa de Gestão do Sistema de Iluminação Pública foi criado pela Prefeitura de Americana em 2015. O objetivo é facilitar o acesso e agilizar o atendimento e vem sendo bem avaliado pela população, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.