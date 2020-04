Três pacientes internados com suspeita de Covid-19 recebem alta hospitalar

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que três pacientes que estavam internados com suspeita de Covid-19 receberam alta hospitalar, ou seja, tiveram melhora do quadro clínico e não precisam mais permanecer nos hospitais. No entanto, os resultados dos exames destes pacientes ainda não chegaram: um bebê do sexo masculino com 19 dias e duas mulheres, uma com 48 e outra com 40 anos.

O novo boletim (em anexo) divulgado nesta terça-feira (7) traz dois novos casos suspeitos: uma mulher de 36 anos, profissional da saúde, que está em isolamento domiciliar; e um homem de 48 anos, que está internado. Desta forma, Americana tem o seguinte quadro: quatro casos confirmados de Covid-19, sendo dois óbitos, um paciente em isolamento domiciliar e um curado; 43 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo oito internados em hospitais, dez em isolamento domiciliar e 25 que já cumpriram isolamento domiciliar (14 dias).

“Todos os pacientes que têm exames coletados e são casos de isolamento domiciliar são orientados a cumprir a quarentena. Após esse período, se os sintomas persistirem, devem procurar um médico, se não tiver mais sintomas, podem voltar à rotina”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel. Além disso, já foram descartados 10 casos suspeitos após realização de exames.