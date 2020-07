Vigilância Epidemiológica reforça necessidade de vacinação de gestantes e crianças contra a gripe

Americana vacinou contra a gripe 1.078 gestantes e 8.224 crianças de seis meses a menores de seis anos desde o dia 23 de março, quando iniciou a campanha de vacinação, números abaixo da meta preconizada pelo Governo do Estado. O boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica indica que esses números representam apenas 57,62% de gestantes e 62,11% de crianças, de acordo com a população estimada para esse público no município, sendo que a meta é vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel, reforçou mais uma vez que a campanha termina no dia 24 de julho. “Fazemos novamente o alerta para as gestantes e para os pais ou responsáveis pelas crianças de seis meses a menores de seis anos, que procurem uma Unidade de Saúde para a vacinação contra a influenza. Temos apenas mais duas semanas de campanha e essa imunização é de extrema importância, especialmente por estarmos no inverno”, afirmou.

A vacina está disponível para toda a população, das 8 às 16 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira. Até o momento, Americana já vacinou 80.015 pessoas contra a gripe.

Vacina

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.