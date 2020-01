Água de coco: versões de caixinha pedem cuidado com nutrientes e composição

A lista de benefícios oferecidos pela água de coco é grande: para começo de conversa, é um excelente hidratante, favorecendo o funcionamento dos rins e dos intestinos, e ajuda a repor os sais minerais perdidos com o suor, o que faz com que ela seja bem-vinda no cardápio de toda a família, especialmente no verão e no da turma que pratica atividades físicas.

Além disso, oferece diversos nutrientes, como as vitaminas C e do complexo B, potássio, cálcio, magnésio, manganês sódio e cobre e zinco, que ajudam o corpo a funcionar com mais eficiência. Ela tem ainda ação antioxidante, combatendo o efeito prejudicial dos radicais livres no organismo, alivia o enjoo das gestantes e combate a ressaca.

Se for tomar na hora, prefira as obtidas direto da fruta

Isso porque, quando as empresas manipulam a água de coco para colocá-la em embalagens, como as caixinhas longa vida ou as latas, muitas vezes utilizam aditivos para padronizar o sabor e prolongar a sua vida na prateleira.

Se for comprar as versões misturadas com outros ingredientes, fique atento ao rótulo

Atualmente as gôndolas oferecem produtos que misturam a água de coco com outras bebidas, como chás e sucos. Elas são boas opções para variar o sabor e oferecer benefícios extras, mas é importante checar se elas de fato contam com esses itens na composição ou são apenas aromatizadas e saborizadas. Vale verificar se elas possuem açúcar adicionado também.

Ao optar pelas industrializadas, compare as tabelas nutricionais

Esse tipo de variedade é mais indicado para quem não vai ingerir a bebida logo após a compra e, nesse caso, é muito importante comparar as informações nutricionais, pois elas podem variar de marca para marca.

A bebida não é tão calórica como se imagina, mas não dá para exagerar

Algumas pessoas têm receio de tomar água de coco por achar que ela é inimiga da silhueta esbelta. Se é o seu caso, pense melhor sobre isso. Cada copo tem cerca de 45 calorias, ou seja, por si só não pesa na balança. O problema é que tem gente que, por achar que é algo saudável e proveniente de uma fruta, acaba ingerindo quantidades bem maiores do que essa e aí, sim, é um problema nesse aspecto.

Quem tem pressão alta deve tomar cuidado

A água de coco contém uma quantidade considerável de sódio na sua composição, por isso, a turma que apresenta esse tipo de problema deve conversar com seu médico ou nutricionista antes de ingeri-la. O mesmo vale para as pessoas que têm maior risco de reter potássio no sangue, como os portadores de doença renal crônica.

Informação nutricional

Água de coco

Porção 1 copo (200 ml)

Valor energético: 46 kcal

Carboidratos: 12 g

Açúcares: 11 g

Sódio: 30 mg

Potássio: 320 mg

fonte ; uol