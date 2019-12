O prefeito de Americana, Omar Najar, e o presidente da Câmara Municipal, Luiz Cezaretto, assinaram na tarde desta sexta-feira (20) o contrato de concessão do terreno localizado na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terramérica I, onde será construída a nova sede do Poder Legislativo de Americana.