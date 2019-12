Prefeito Omar Najar inaugura UBS do Jardim Boer

O prefeito de Americana, Omar Najar, inaugurou a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Boer, construída por meio do Programa Saúde em Ação, da Secretaria Estadual da Saúde, com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A solenidade de inauguração contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris; do vice-prefeito, Roger Willians; do diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Antônio Carlos Sacilotto; da diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-7) de Campinas, Mirella Povinelli, que representou o Governo do Estado; do secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano; do ex-deputado estadual Chico Sardelli; vereadores; e demais servidores municipais, além de usuários da rede básica de saúde.

A nova unidade já havia sido aberta ao público no dia 25 de novembro. Apesar de estar localizada no bairro Jardim Boer, esta unidade é referência para a população que reside também no bairro São Luiz, Jardim Bertoni, Jardim Mirandola e adjacências. O prédio conta com 409 m² de construção e investimento aproximado de R$ 2 milhões, possuindo três consultórios indiferenciados, um consultório odontológico, sala de vacina, sala de curativos, farmácia, sala de procedimentos, sala para coleta de exames, sala de atividades coletivas, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, banheiros para funcionários, sala administrativa, salas de expurgo e esterilização, copa, almoxarifado e DML (Depósito de Material de Limpeza). No local também foram construídos abrigos para gases medicinais e resíduos comuns e de saúde.

Americana possui agora três unidades de saúde viabilizadas pelo Programa Saúde em Ação, já que além da UBS do Jardim Boer foram construídas as novas unidades do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) adulto e UBS do bairro São Vito. A UBS do bairro Vila Gallo também passou por reforma completa e ampliação. O Programa Saúde em Ação não contempla apenas a construção do prédio em si, mas também disponibiliza equipamentos e mobiliários, capacitação aos profissionais, informatização, suporte geral e apoio sobre eventuais problemas estruturais da unidade, que possam aparecer com o passar dos anos.

Omar Najar destacou a importância de mais esta obra feita em parceria com o Estado, demonstrando satisfação quanto aos benefícios de seu uso pela população em geral. “Conseguimos agilizar junto ao Governo do Estado para liberação da verba, e hoje nós estamos tendo o fruto desse trabalho que foi feito em parceria com o Estado através do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É uma UBS com bom conforto para a população da região, e nós vamos atender esses bairros aqui, como Bertoni, Boer, São Luiz, e uma série de outros [moradores] que possam vir aqui para ser atendidos”, disse.

O deputado federal, Vanderlei Macris, fez menção ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Cauê Macris, a quem ele atribuiu importante participação no processo para viabilização da obra. “Eu trago aqui um abraço do Cauê Macris, que hoje está finalizando o ano na Assembleia de São Paulo. Ele foi muito importante no processo de empréstimo do BID, para que os recursos dessa obra pudessem ser viabilizados no Estado”, disse o deputado, que também enalteceu a participação do Governo Estadual e parabenizou o prefeito, Omar Najar, pelos esforços e comprometimento com a saúde. “Americana, tendo em vista sua ação, preocupada em dizer ao estado, ‘nós precisamos sim aqui em Americana de fortalecer a saúde básica’, eu acho que essa é uma demonstração clara de que o estado se preocupou com isso; e Deus deu as mãos ao nosso prefeito, para que isso pudesse ser uma realidade. A contribuição, a cooperação, o trabalho conjunto entre a prefeitura e o Estado está aqui, nessa obra tão importante”, afirmou Macris em seu discurso.

A diretora da DRS-7, Mirella Povinelli, explicou que o programa Saúde em Ação teve início em 2013, com o intuito de fortalecer as regiões de saúde, com foco na atenção primária. Ela destacou que não é possível somente o estado realizar o financiamento se os municípios não estiverem comprometidos com esta parceria. Para a diretora, em Americana, tal parceria foi muito frutífera, graças aos esforços da atual administração e da articulação junto aos deputados. “Lembrando que para a construção de cada unidade é necessário a equipe do município estar presente, a equipe da engenharia, as secretarias todas envolvidas, não só a da Saúde; então é importante comentar isso realmente e parabenizar o município de Americana pelo esforço que foi feito aqui nessa unidade, e parabenizar também o esforço dos agentes políticos, a articulação dos deputados, a articulação do secretário de Saúde e a cobrança do prefeito”, esclareceu.

A unidade foi entregue com mobiliários e equipamentos novos, garantindo maior conforto no atendimento aos usuários, porém, alguns equipamentos ainda se encontram em processo de finalização de compra, como é o caso da cadeira odontológica, por exemplo. Mas segundo afirmou o secretário de Saúde, são questões que já estarão resolvidas a partir de janeiro do próximo ano. “Muito em breve, agora em janeiro, a gente consegue também terminar aqui a instalação do consultório odontológico, que vai atender aproximadamente 17 mil pessoas dessa região”, esclareceu Gleberson. O secretário destacou que a unidade recém-inaugurada representa um avanço para a saúde do município. “É muito gratificante pra gente que está à frente da Saúde de Americana ver as melhorias que estão acontecendo. A gente assumiu um compromisso na pasta, junto ao governo Omar, de que a gente organizaria as coisas e melhoraria. É lógico que tem muito a melhorar ainda, mas os resultados estão aparecendo”, comentou.

O programa Saúde em Ação possui 115 unidades em construção nas diversas regiões do estado, sendo 74 apenas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A nova unidade deverá gerar a cada dia aproximadamente 200 procedimentos, entre consultas, curativos, exames, vacinas, avaliações e demais atendimentos.