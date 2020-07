CMDCA celebra os 30 anos de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Americana está celebrando os 30 anos de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para comemorar a data, na segunda-feira, dia 13 de julho, será realizada uma atividade on line para abordar o tema.

“De forma virtual, respeitando o distanciamento devido à pandemia da Covid-19, a atividade terá uma série de abordagens, com apresentação de vídeos, sobre os direitos da criança e do adolescente para lembrar a data, discutir os papéis do Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, medidas socioeducativas e os desafios do ECA na atualidade”, explica a presidente do CMDCA de Americana, Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte.

A atividade é aberta a toda a população e os temas foram preparados pela equipe de profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Para participar das atividades on line os interessados deverão acessar o facebook @cmdcadeamericana e @coasseje.

A programação é a seguinte:

8h30 – O papel do CMDCA para efetivação dos direitos

10h – Os 30 anos do ECA

12h – ECA na Atualidade

14h – CMDCA de Americana – Origem

16h – Os direitos das Crianças e Adolescentes

17h – O papel do Conselho Tutelar

18h30 – Medidas Socioeducativas

20h – Vídeo na Íntegra

A realização é do CMDCA, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus e Itaú Social.