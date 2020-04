DAE orienta a população sobre casos de vandalismo

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) alerta a população e pede a atenção dos munícipes sobre casos de vandalismo que aconteceram em alguns bairros da cidade, como na região do Antonio Zanaga, em que pessoas mal intencionadas, abriram pontos de descargas das redes de água, provocando o esvaziamento completo dos reservatórios de algumas regiões.

O DAE alerta a população para que se forem vistas pessoas não uniformizadas ou em carros descaracterizados mexendo em registros, entrar em contato e informar o DAE, para que sejam tomadas as devidas providências o mais rápido possível e evitar mais problemas de desabastecimento.

De acordo com o DAE, o abastecimento de água de Americana tem passado por diversas dificuldades nos últimos tempos, por conta dos anos de abandono que sofreu e, infelizmente, junto com toda a atual crise, ainda é preciso lidar com pessoas maldosas que tem o intuito de causar danos as instituições pública e a população.

O DAE irá disponibilizar equipes para fazer rondas noturnas, afim de prevenir atos de vandalismos.

O telefone do DAE é 0800-123737 e por conta do Covid-19, foram disponibilizados os seguintes contatos:

Whatsapp Departamento Comercial – (19) 98404-1396

– 2° via de contas

– Consulta de débitos

– Religação de água

– Informações sobre contas

– Orientações gerais/dúvidas

– Consertos de vazamentos em cavalete, rua ou calçada

– Vistoria de caixa padrão

– Falta de água

– Esgoto entupido

– Alteração de endereço de entrega de contas

– Informações sobre protocolos

E-mails: sac@daeamericana.com.br e ouvidoria@daeamericana.com.br

Whatsapp Ouvidoria – (19) 98404 1575

A Ouvidoria recebe críticas, sugestões, demandas e manifestações do público externo (consumidor) e interno (colaboradores).