Americana retoma vacinação hoje 24/04 quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a procura pela vacina contra gripe superou a expectativa no primeiro dia de campanha, nesta segunda-feira (23). As 9,6 mil doses fornecidas pela Secretaria Estadual da Saúde, para o início da campanha, praticamente se esgotaram por volta das 14h. Na próxima quarta-feira (25) o município deverá receber um novo lote e a campanha então será retomada na quinta-feira, das 8h às 16h em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e no Núcleo de Especialidades.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a procura foi muito além do habitual das últimas campanhas, isto devido à pandemia de coronavírus, apesar de a vacina da gripe não oferecer imunidade ao Covid-19. A estratégia do governo federal em antecipar a campanha para os idosos e profissionais da saúde, se deve ao fato de que a imunização da gripe ajuda no diagnóstico da Covid-19, já que é possível excluir a gripe de um quadro sintomático, caso o paciente já tenha sido imunizado por ela.

Nesta segunda-feira as equipes organizaram o fluxo dos idosos na área externa, evitando a formação de filas e aglomerações. Para isso, além das orientações, algumas unidades demarcaram com faixa no solo o espaçamento para evitar a proximidade, como foi o caso da UBS do bairro Parque Gramado.

Em alguns locais, além das equipes permanentes na área externa, a Secretaria de Saúde disponibilizou também o serviço de drive thru, ou seja, os moradores tiveram a opção de serem vacinados dentro de veículo. Este serviço está sendo oferecido na UBS do Parque Gramado e Núcleo de Especialidades, mas outros locais poderão incorporar a estratégia ao longo da semana.

A unidade do bairro Vila Gallo, que ainda não foi inaugurada, também está sendo utilizado como ponto de vacinação.