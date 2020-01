Esclarecimento sobre o transporte urbano de Americana

A Prefeitura de Americana vem esclarecer questões sobre o transporte público.

É estranho que o péssimo serviço que era prestado até 2018 seja defendido com tanta paixão por alguns políticos da cidade, motivados sabe-se lá por que ou por quem.

Entre 2018 e 2019, as 250 reclamações no SAC e 142 denúncias ao Procon sobre VPT e VCA deram lugar a um novo serviço bem avaliado pela população em pesquisas de opinião pública. Os ônibus em péssimas condições foram substituídos por frotas novas, com ar-condicionado e rede de wi-fi.

As antigas concessionárias sequer cumpriram com suas obrigações trabalhistas, um direito sagrado, e hoje devem milhões aos seus antigos funcionários. Além disso, a dívida deixada em impostos é milionária.

A licitação aberta pela prefeitura para nova concessão está parada no Tribunal de Contas do Estado e depende dele para ser retomada, assim como ocorre em pleitos de ouros municípios. Sem o contrato existente hoje, Americana simplesmente não teria transporte.

Vale destacar que Americana economizou R$ 27 milhões nos últimos quatro anos ao encerrar o repasse de dinheiro às empresas, o chamado subsídio. A prática ocorre em municípios que maquiam o valor pago na catraca, usando dinheiro de todos, que poderia ser utilizado em políticas públicas como saúde e educação, e destinam volumes muito maiores de dinheiro às empresas.

A verdade é que a prefeitura tem trabalhado com seriedade para garantir que um serviço público importante como o transporte seja prestado da melhor maneira possível, sem agir com demagogia movida por interesses eleitoreiros.