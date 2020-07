FATEC abre inscrições para o Vestibular do 2º semestre de 2020

Sobre a Fatec Americana

A Faculdade de Tecnologia de Americana é uma instituição de ensino superior pública com mais de 33 anos de atuação na cidade de Americana. A faculdade oferece de forma gratuita sete opções de cursos superiores de graduação e atende cerca de 2.800 alunos.

Como fazer um curso de graduação na Fatec Americana?

As inscrições para o vestibular da Fatec Americana estão abertas no período de 08 a 22/07/2020 exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br.

Para o vestibular do segundo semestre de 2020, a Fatec Americana oferecerá 440 vagas distribuídas nos 07 Cursos de Graduação em Tecnologia da Unidade: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança da Informação, Gestão Empresarial, Logística, Produção Têxtil e Têxtil e Moda. Todos os cursos oferecidos pela Fatec Americana são de nível superior, gratuitos e com duração de 3 anos, com exceção do Curso de Produção Têxtil que tem duração de 3 anos e meio.

O candidato que quiser disputar uma vaga para os cursos de graduação tecnológica precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Lembrando que a taxa de inscrição para o vestibular foi reduzida para R$ 39,00.

Confira as demais datas deste Vestibular:

8 a 22 de julho – Inscrição para o Processo Seletivo das Fatecs. No último dia a inscrição termina às 15 horas.

– Inscrição para o Processo Seletivo das Fatecs. No último dia a inscrição termina às 15 horas. 13 de julho – Divulgação do resultado dos pedidos de isenção/redução da taxa de inscrição exclusivamente pela internet.

– Divulgação do resultado dos pedidos de isenção/redução da taxa de inscrição exclusivamente pela internet. 13 a 22 de julho – Inscrições do Processo Seletivo para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa de inscrição. No último dia a inscrição termina às 15 horas.

Inscrições do Processo Seletivo para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa de inscrição. No último dia a inscrição termina às 15 horas. 10 de agosto – Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos.

11 e 12 de agosto – Matrícula da 1ª Lista de Convocação.

13 de agosto – Divulgação da 2ª Lista de Convocação.

14 de agosto – Matrícula da 2ª Lista de Convocação.

Taxa de inscrição: R$ 39,00

Fatec Americana “Ministro Ralph Biasi”

Rua Emílio de Menezes, s/nº, Vila Amorim, Americana/SP.