Fundo Social de Solidariedade repassa 990 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, começou a semana repassando 990 cestas básicas para as unidades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) de entidades assistenciais e instituições de Americana que trabalham em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Os grupos farão a distribuição para famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas no site da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19.

Nesta segunda-feira (3), representantes das entidades retiraram as doações, são elas, 75 cestas básicas para a Casa de Dom Bosco (região Mathiensen/Lírios) 165 para a Diaconia São Judas Tadeu (região São Jerônimo), 210 para o Soma (região São Manoel), 140 para a Apam (região Praia Azul) e 400 para a Cruzada das Senhoras Católicas (região Nossa Sra. Aparecida/Zanaga).

Maine Najar falou sobre o trabalho contínuo feito pelo órgão municipal e a colaboração da população. “Estamos passando por um momento tão difícil e seguimos lutando para conseguir oferecer algum tipo de ajuda para as famílias necessitadas. Agradeço de coração todas as doações recebidas e apenas no começo da semana conseguimos repassar 990 cestas básicas”, disse a presidente do Fundo Social.

O Fundo Social fica à Rua Antonio Frezzarim, 412, no bairro Jardim São Paulo.