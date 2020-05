Gama arrecada 3,5 mil quilos de tampas plásticas e lacres metálicos ao Instituto Olguinha

A Guarda Municipal de Americana continua com sua ação de cidadania de recolhimento de tampas plásticas e lacres de metal e o encaminhamento do material para instituições que o vendem e revertem o valor para compra de materiais e mesmo ajuda a famílias atendidas por elas. Na semana passada, foram encaminhados 3.500 quilos para a Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha, de Americana.

Em agosto do ano passado, a Gama tomou a iniciativa de promover uma campanha de arrecadação em sua sede, principalmente porque o prédio é uma referência e a localização bastante conhecida. A primeira remessa arrecadada, contendo dois mil quilos de tampinhas e 100 quilos de lacres metálicos, foi encaminhada no dia 19 de dezembro de 2019 à Associação Voluntária de Combate do Câncer (AVCC), de Barretos, que presta auxílio a pacientes em tratamento no Hospital de Amor.

Em fevereiro deste ano, o Instituto Olguinha já havia recebido a doação de 960 quilos de tampas de plástico e 50 de lacres de metal. “O dinheiro arrecadado com a venda do material é muito importante para nós, que atendemos pelo SUS aqueles pacientes que, geralmente, são os mais excluídos da sociedade, como andarilhos, dependentes de drogas e pessoas com problemas psiquiátricos. Com isso, podemos oferecer um tratamento e uma estadia mais apropriados para eles”, disse o presidente da Instituição Olguinha, José Getúlio Thuler.

O comandante da Guarda Municipal de Americana, Marcos Guilherme, agradeceu a colaboração de todos e lembra que a sede da Gama continua recebendo os lacres e tampas de plástico, que podem ser entregues a qualquer hora em todos os dias da semana, na Praça Tiradentes, no Jardim Colina. “Nosso objetivo é continuar auxiliando essas e outras instituições”, concluiu.