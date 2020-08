Gama recebe material de proteção do Ministério da Justiça

Um convênio assinado entre Prefeitura Municipal de Americana e Ministério da Justiça e Segurança Pública propiciou a doação de equipamentos de proteção individual para a Guarda Municipal, como proteção contra o coronavírus. Foram recebidos 490 unidades de 500 ml de álcool em gel, 123 caixas de luvas com 100 unidades cada embalagem e 12.251 máscaras descartáveis.

A doação está sendo realizada por meio da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) a todas as guardas municipais cadastradas do País que se encontram aptas a celebrar convênio com a União.

“Vamos montar kits de higiene e proteção e deixar nas viaturas para que o patrulheiro tenha mais segurança no exercício de suas funções”, afirmou o comandante Marcos Guilherme. As viaturas já contam com esse tipo de kit, atualmente, e o material recebido possibilitará que esse cuidado seja mantido.

O prefeito Omar Najar recebeu o material e se mostrou bastante satisfeito com mais essa conquista.