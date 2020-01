Hospital Municipal começa a utilizar dois novos aparelhos portáteis de raio-x

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) começou a utilizar nesta terça-feira (28) dois novos aparelhos portáteis de raio-x, com investimento total de R$ 285 mil. Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e fazem parte de um montante de R$ 5 milhões, que já teve parte utilizada na aquisição de diversos outros móveis e equipamentos para o HM.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou que essa aquisição faz parte de uma série de investimentos em novos equipamentos que foram feitos na melhoria do atendimento do Hospital Municipal. “Esse montante conquistado junto ao Governo Federal permitiu a troca de diversos móveis e equipamentos que já estavam defasados, que há décadas não eram trocados. É muito gratificante ver essa transformação do nosso Hospital Municipal, oferecendo o que há de melhor e mais moderno para os pacientes”, comentou.

Com a compra dos dois novos aparelhos portáteis, o HM conta agora com três equipamentos de raio-x deste tipo. De acordo com a supervisora técnica do Setor de Imagem do HM, um ficará apenas à disposição das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). “Essa medida vai evitar o risco de contaminação, enquanto os outros dois equipamentos devem circular pelos demais setores, conforme a necessidade de utilização nos pacientes”, explicou.

Os equipamentos adquiridos pelo HM também são mais modernos que o modelo já utilizado pela unidade. O diretor do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, ressaltou esse diferencial. “Eles possuem uma tecnologia mais avançada, que permite uma melhor qualidade da imagem e, consequentemente, ajudando no diagnóstico”, comentou. Ele falou ainda que os novos aparelhos devem facilitar o trabalho dos servidores, pois pesam 170 kg cada, enquanto o outro pesa 300 kg.

Escadinhas

Também começam a ser utilizadas pelo Hospital Municipal 119 novas escadinhas de inox com dois degraus, tanto nas alas de internação, quanto no novo Pronto-Socorro, que deve ser inaugurado em breve.

As escadinhas compradas devem substituir aquelas que estão sendo utilizadas atualmente e possuem a função de auxiliar o paciente a subir e descer da cama hospitalar com segurança. O investimento total foi de R$15.232,00 também de recursos provenientes do Ministério da Saúde.