Hospital Municipal recebe doação de 200 protetores faciais do Projeto Sotíria

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” vai receber a doação de mais 200 protetores faciais com armação feita em impressora 3D, dessa vez, do Projeto Sotíria, de Campinas. As primeiras 40 já foram entregues terça-feira (5), atendendo os servidores que atuam na Maternidade e no Setor de Imagem do HM.

O diretor superintendente do Hospital Municipal de Americana, José Carlos Marzochi, falou sobre a importância dessas doações neste momento de pandemia da Covid-19. “Já nos faltam palavras para agradecer as inúmeras ações de solidariedade que o hospital vem recebendo. É muito gratificante fazer parte deste momento e, em nome de todos os profissionais, registramos mais uma vez nossas considerações aos voluntários do Projeto Sotíria de Campinas por essa nobre iniciativa”, afirmou.

“Com o rápido crescimento dos casos de Covid-19, decidimos produzir protetores faciais para doar aos profissionais de saúde. Vamos fazer a diferença em suas vidas, proporcionando equipamentos de proteção, para que eles possam manter-se saudáveis e confiantes neste desafio”, explicou o representante do Projeto Sotíria, Ivan Lopes.

Sotíria é uma Organização Não-Governamental (ONG) que tem como objetivo tentar suprir a necessidade dos hospitais da região, produzindo protetores faciais. Recebe recursos de voluntários do projeto por meio das redes sociais (@projeto.sotiria) e também cadastram hospitais que necessitem de doações de máscaras.