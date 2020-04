idoso de 62 anos é detido com objetos furtados

A Guarda Municipal de Americana deteve um idoso de 62 com objetos furtados, na tarde desta quarta-feira (22), em Americana (SP). O caso aconteceu no bairro Jardim Brasília.

De acordo com a corporação eles estavam patrulhando na Rua Francisca Coral Chiquinho quando foram informados que próximo ao numeral 518, havia um barco e uma carretinha furtada em um terreno baldio.

A equipe foi até o local indicado e observou que se tratava de um terreno abandonado, cheio de matos e entulhos conforme a denúncia. Através do portão os guardas viram o barco coberto com lona preta, a carretinha e um veículo Monza.

Durante a averiguação, o autor do crime se apresentou e durante busca pessoal foi localizado R$ 160 no bolso dele.

Ele alegou estar morando no terreno por não ter residência fixa e que estava cuidando de galinhas para o proprietário do imóvel.

No mesmo momento, o proprietário do terreno apareceu no local e disse que não sabia da existência tanto do barco, nem da permanência do acusado ali.

Em seguida, compareceu o proprietário do barco, alegando que teria sido vítima de furto na madrugada de domingo (19) e apresentou a filmagem do crime.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde as partes foram liberadas após depoimento e os bens devolvidos a vítima.