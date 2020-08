Instituto Pague Menos doa 800 cestas básicas ao Fundo Social

Nesta quinta-feira (30), a rede de supermercado Pague Menos, por meio do Instituto Pague Menos, fez a terceira remessa seguida de doações ao Fundo Social de Solidariedade entregando 800 cestas básicas. Desde o início de junho, o supermercado vem fazendo a boa ação e repassou ao órgão municipal 2.400 cestas básicas no total.

As doações serão destinadas a diversas famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas na secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19.

“Além de colaborar com a doação de cestas básicas, também fazemos doações para auxiliar instituições que abrigam idosos, crianças e moradores de rua. Nesse momento de tristeza no nosso planeta, o que nos enche de esperança é poder contar com o carinho de todos, seja doando ou adquirindo algum produto, pensando em ajudar a colocar alimento na mesa do próximo”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo.