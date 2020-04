Mãe confessa que matou Isis Helena e jogou corpo em rio em Itapira

A mãe da pequena Isis Helena mudou sua versão nesta segunda-feira(20) e afirmou para a polícia que jogou o corpo da menina em um rio na cidade de Itapira.

A menina de um ano está desaparecida há 49 dias. Jennifer Natália Pedro disse que a menina morreu engasgada com leite e, por medo, ela jogou o corpo no rio.

No dia do desaparecimento (2 de março), a mãe afirmou a policia que teria saido com a avô da e que, ao retornar para casa, a porta estava aberta e a menina não estava mais no colchão no quarto.

Jennifer está presa temporariamente. A Polícia Civil deve pedir a prorrogação da prisão.