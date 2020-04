Doria vai liberar a volta do comércio de forma gradual

O governador João Doria vai apresentar um plano para a volta gradual do comércio em todos o estado de São Paulo. A medida vai ser apresentada hoje em coletiva pra Imprensa.

De acordo com o governador o plano que sera apresentado valerá a partir do fim do isolamento decretado por Doria na semana passada.

O governador ressaltou a importância de que o isolamento seja seguido até o final da quarentena para que não tenha aumento nos números de contaminados.

A equipe do gabinete de crise do coronavírus no estado vai definir quais tipos de empresa podem retomar as atividades de forma gradual.