Palmeiras se classifica mesmo com derrota no dérbi e pega Santo André

Ainda que tenha perdido para o Corinthians por 1 a 0 na noite de hoje (22), no retorno do Campeonato Paulista, o Palmeiras está garantido nas quartas de final da competição estadual, em que enfrentará o Santo André.

A classificação foi assegurada antes mesmo de entrar em campo no clássico. Com a vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino (2 a 0), mais cedo, o Alviverde tem ao menos a segunda colocação no Grupo B.

Isso porque, com 19 pontos ganhos, não pode ser ultrapassado pelo time de Novo Horizonte, que tem 16. O adversário do interior pode até igualar a pontuação do clube da capital, mas chegaria a no máximo quatro vitórias. O Palmeiras tem cinco e leva vantagem nesse critério, que é o primeiro de desempate caso se tenha igualdade de pontos.

Na última rodada, o time de Vanderlei Luxemburgo e o clube do ABC paulista ainda brigam pela primeira colocação da chave. O Palmeiras enfrenta o Água Santa, enquanto o Santo André, com 20 pontos, recebe o Ituano. Desta forma, as partidas serão decisivas para definir o líder do grupo.