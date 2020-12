Prefeito Omar Najar entrega nova sede ao Conselho Tutelar e do Cadastro Único

O prefeito de Americana Omar Najar e o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Aílton Gonçalves Dias Filho, entregaram na sexta-feira (4) os novos espaços de trabalho para o Conselho Tutelar e Cadastro Único, na Rua Dom Pedro, 25, no Centro.

“Fico feliz em poder entregar as novas instalações ao Conselho Tutelar e ao Cadastro Único, que são órgãos fundamentais e prestam serviços importantes para a cidade. Os conselheiros e os funcionários terão um ambiente mais propício para melhor atenderem à população e a prefeitura não precisará pagar mais aluguel, gerando economia de quase R$ 50 mil ao ano aos cofres públicos”, disse o prefeito.

“As novas instalações visam oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários e principalmente melhorar o atendimento à população, em um ótimo prédio localizado bem próximo ao terminal urbano e a outros serviços públicos que atendem à população, como o Posto de Atendimento ao Trabalhador e o Cuca, ficando de fácil acesso a toda população vulnerável atendida tanto pelo Cadastro Único como pelo Conselho Tutelar, além de proporcionar economia com aluguel, uma meta do prefeito Omar Najar desde que assumiu o governo”, disse o secretário Aílton.

A nova sede passou por reforma e adequações. Foram executadas abertura de janelas para melhor luminosidade e ventilação, troca do piso e do forro, manutenção das calhas e ar condicionados, instalação de toldos, reestruturação interna com a montagem de salas de acordo com as especificações dos serviços, revisão e adequação da rede elétrica, de telefonia, internet e iluminação, além de pinturas nas partes interna e externa do prédio.

Todo o trabalho de reforma do espaço foi comandado e realizado pela equipe de servidores públicos responsável pela manutenção predial da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com apoio da Secretaria de Obras, o que possibilitou otimizar os recursos públicos, sendo investidos em torno de R$ 50 mil na reforma, em materiais e prestação de serviços pontuais.

A nova sede contará ainda com a melhoria de equipamentos e mobiliários para o Conselho Tutelar e para o Cadastro Único.

A população poderá acessar os serviços no novo endereço a partir do dia 14/12, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.