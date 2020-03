Prefeito recebe atletas americanenses da Natação que conquistaram 13 medalhas

O prefeito de Americana, Omar Najar, recebeu na tarde desta quarta-feira (4), os nadadores americanenses Murilo Sartori e Manuela Sega, que conquistaram 13 medalhas durante a 2ª Copa Uana, que aconteceu em Lima, no Peru. A competição aconteceu entre os dias 21 e 23 de fevereiro e contou com a participação de 440 nadadores de 25 países. O secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, e o vereador Thiago Martins acompanharam a visita dos atletas no gabinete.

“Fico muito contente em ver estes dois atletas de Americana, que treinam no Centro Cívico, se despontando não só em competições municipais e regionais, mas no exterior, fazendo parte da seleção brasileira e levando o nome da nossa cidade. Parabéns a todos”, disse o prefeito.

Na categoria 17 anos, Murilo Sartori competiu em seis categorias e conquistou medalhas em todas elas. As cinco medalhas de ouro vieram nas provas: 100 metros livres; 200 metros livres; 400 metros livres; e no revezamento 4×50 metros livres. No revezamento 4×50 misto, o americanense ficou com a medalha de bronze.

Para Murilo, as medalhas durante a Copa Uana são reflexos do trabalho desenvolvido durante o ano de 2019. “Eu vinha treinando para outros campeonatos, como para a seletiva das olimpíadas que acontece em abril. Usamos o campeonato de Peru como treinamento e gostei muito do resultado. Para mim, foi uma experiência muito importante, principalmente porque eu e a Manuela pudemos fazer parte da seleção brasileira”, comentou Murilo.

Na categoria 12 anos, a nadadora Manuela Sega conquistou sete medalhas de ouro e duas de bronze. Na prova 50 metros nado peito, a americanense, além de conquistar o lugar mais alto do pódio, conquistou o recorde do torneio. O ouro ainda veio nas provas: 100 metros nado peito; revezamento 4×50 livre; revezamento 4×50 medley; e revezamento 4×50 misto. Manuela conquistou o bronze nos nados 50 metros livre e 100 metros livre.

“Essa foi a minha primeira vez na seleção brasileira, então fiquei muito feliz. Os resultados foram muito importantes para mim”, comentou a atleta que irá focar agora nos campeonatos Brasileiro e Paulista.

Os atletas foram acompanhados do treinador Fábio Cremonez, que é professor da Natação Americana, escolinha sediada na piscina do Centro Cívico, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.