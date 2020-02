Qualidade da água de Americana é aprovada por agência de saneamento

O DAE (Departamento da Água e Esgoto de Americana) recebeu o relatório oficial da ARES – PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) afirmando que os níveis de qualidade da água em Americana estão apropriados para consumo. De acordo com análise realizada no mês de janeiro, nenhum parâmetro avaliado esteve em desconformidade com a legislação vigente.

“O departamento trabalha acertadamente buscando garantir à população que a água esteja completamente dentro dos padrões de qualidade exigidos pela legislação”, disse o diretor do DAE, Carlos César Gimenez Zappia.

Além da análise da agência regional, a água de Americana também é avaliada pelo DAE. “Nosso objetivo é sempre garantir um abastecimento de qualidade à população e essa conclusão da ARES – PCJ confirma o bom tratamento e distribuição que fazemos na cidade”, disse o prefeito de Americana, Omar Najar.

De acordo com a ARES – PCJ, o monitoramento é feito mensalmente, por meio de coleta da água distribuída à população e de análise de amostras retiradas da rede de distribuição.

São avaliados os parâmetros de cloraminas totais, cloro residual, cor aparente, fluoreto, pH, turbidez, escherichia coli, coliformes totais, alumínio, ferro e manganês. Todos os índices abaixo dos limites permitidos e, no caso de escherichia coli e coliformes totais, ausentes.

A Agência Reguladora foi criada para atender as exigências da Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento).