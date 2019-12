Quatro tendências para os cabelos que vão bombar em 2020

Ano novo, cabelo novo! Para muita gente, o final do ano é um momento de renovação e frequentemente as primeiras mudanças acontecem no visual. Por isso, a hairstylist Gabi Malini listou quatro tendências de cortes e cores de cabelo que vão bombar em 2020.

O corte Chanel. na altura do queixo. volta com tudo em 2020 e funciona para cabelos lisos e cacheados. “Essa nova versão vem mais despojada, com desfiados nas pontas e pode ser usada também com franja”, indica ela. Outro corte que estará em alta será o pixie cut, o antigo Joãozinho, mas com um estilo mais moderno e ousado.

As mechas em tons castanhos são a aposta do momento. Para um efeito de clareamento mais natural, a tendência são as mechas sem marcações, que preservam a cor natural da raiz. “Essa técnica valoriza um degradê de mechas com vários tons de marrons em fundo escuro. Como a raiz original é mantida, a cliente não fica refém do salão”, explica Malini.

Cabelos brancos em alta

Cada vez mais mulheres estão assumindo os fios brancos que inevitavelmente surgem com o envelhecimento. Mas manter os fios platinados exige alguns cuidados. Para neutralizar o tom amarelado, a hairstylist Gabi Malini indica o uso de cremes e shampoos matizadores. “Outra recomendação é fazer um corte bem estiloso para um visual mais moderno”, indica a cabeleireira.

Gabi garante que as cores fantasias também vão continuar colorindo os fios mais modernos. O tom Cherry Blond, um rosa claro misturado com laranja, promete ser a sensação em 2020. Mas a profissional alerta que os cabelos coloridos desbotam rápido e exigem a descoloração total dos fios. “Por isso é preciso investir em muitos cuidados para manter a cor e a saúde do cabelo”, avisa.