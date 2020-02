Ranking de produtividade coloca Guarda Municipal de Americana entre as três melhores do Estado

Números apresentados no último final de semana, durante a Conferência Nacional das Guardas Municipais, apontam a Guarda Municipal de Americana como uma das mais produtivas do Estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública analisou dados das 223 cidades paulistas que contam com uma corporação municipal, referentes ao número de ocorrências atendidas apresentadas nos distritos policiais. Americana aparece à frente de cidades como Campinas e Jundiaí, cuja população é bem maior.

O ranking coloca a Guarda Municipal de Americana em terceiro lugar, atrás apenas de São Paulo (capital) e Indaiatuba, e à frente de outras cidades da Região Metropolitana de Campinas, como Campinas (4º lugar), Paulínia (6º), Santa Bárbara d’Oeste (14º), Monte Mor (17º), Valinhos (22º), Jaguariúna (27º) e Cosmópolis (30º).

Os dados referem-se à atuação da guarda municipal em ocorrências criminais, que envolvem prisões em flagrante, e aquelas que podem ser alvo de inquérito. Em cidades onde não há atuação de guardas municipais, essas ocorrências são atendidas pela polícia militar.

“Estamos empenhados em fazer o melhor para a população, independentemente de o Estado estar fazendo a parte deles. Os números mostram que Americana tem atuado intensamente não só no combate à criminalidade, como também na fiscalização de trânsito, meio ambiente e zelando pelo patrimônio público. Além do policiamento ostensivo realiza, ainda, uma série de ações que contribuem para aumentar o sentimento de segurança da sociedade, como as rondas escolares, a Patrulha Maria da Penha que atua no combate à violência doméstica, e o trabalho realizado pela Romu Canil”, avaliou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.