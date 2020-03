Recapeamento chega à Rua dos Cravos

as obras de recapeamento estão sendo executadas na Rua dos Cravos, entre as Ruas das Petúnias e das Alfazemas, região do bairro Cidade Jardim. As Ruas das Alfazemas e Bem-Te-Vis também vão receber as melhorias, que devem ser concluídas em uma semana, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Na última terça-feira (3), foi concluído o serviço de recape na Rua Pará, entre a Rua Parati e Avenida Paulista, na região do Werner Plaas.

Desde novembro, a Prefeitura de Americana está investindo R$ 6,8 milhões em obras de recapeamento na cidade, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.