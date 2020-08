recapeamento no Zanaga

O recape das principais ruas do Zanaga, iniciando pela avenida Cecilia Meirelles, é um pedido do vereador Juninho Dias e que foi autorizado pelo prefeito Omar Najar no dia 14 de agosto.

Ruas que serão recapeadas :

– Av. Cecília Meirelles

– Rua Cândido Portinari

– Rua Maria Quitéria

– Rua Cyro Costa

prefeito Omar Najar visitou o recapeamento das ruas do bairro juntamente com o vereador Juninho Dias .

o serviço iniciado ontem deve ser todo concluído até o final do próximo mês.