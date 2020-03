Secretaria de Esportes participa de congresso técnico dos Jogos Abertos da Juventude

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude participou do congresso técnico da fase sub-regional da 37ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, com partidas para atletas até 19 anos. As disputas desta fase têm início no dia 21 de março.

Durante o congresso, foram definidos os grupos, chaves, dias das disputas e a programação do evento.

“Sabemos que as equipes estão se preparando para as competições e sabemos que cada atleta dará o melhor de si para trazer premiações para a nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

Americana será representada pelas equipes de futsal (feminino); futebol (feminino); handebol (masculino); ginástica rítmica; e tênis de mesa (masculino e feminino).

De acordo com a Secretaria de Esportes, o município será sede das partidas das modalidades de futsal, que serão realizadas no Ginásio de Esportes Aristides Pisoni (Rua Itanhaém, 410 – Jardim Ipiranga) e, também, do tênis de mesa, que acontecerão no Centro de Treinamento do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico.

Na fase sub-regional a competição é composta pelos municípios da região de Campinas e as equipes classificadas nesta fase, disputarão a fase regional com as equipes classificadas de toda a 4ª região esportiva, garantindo assim aos classificados da fase regional vaga para participação na final estadual que será realizada em junho, em São Sebastião.